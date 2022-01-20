匯豐(台灣)宣布開立首筆針對綠色建築的綠色保證函，額度為新台幣4億6千萬元，為期五年。該綠色保證函由匯豐台灣協助金仁寶總部資產開發股份有限公司開立，用以支持金仁寶集團位在北投士林科技園區的新總部大樓。此筆綠色建築保證函顯示雙方對永續城市發展均作出了堅定的承諾，有助於創造台灣經濟與環境的雙贏。

仁寶電腦為全球筆記型電腦及智慧裝置設計暨製造商，綠色永續一直是其在業務及營運中不斷追求的方向。為達到本次綠色保證函的標準，金仁寶集團總部的建築項目預計將取得內政部綠建築標章 EEWH，此為一項獲政府認可及全面性的認證標準，必須符合多方面的永續發展指標如綠化量指標、基地保水指標、節能指標、二氧化碳減量、廢棄物減量、汙水及垃圾改善等，才能符合成為台灣的綠色標竿建築。

匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示：「我們為仁寶電腦所安排的綠色保證函，為匯豐台灣首筆針對綠色建築所開立的履約保證函，展現了我們在保證函方面的專業知識和領導地位。在淨零碳排的大趨勢下，匯豐台灣對於推廣永續金融有堅定的決心，本次依照仁寶電腦的需求開立綠色保證函，正是有效結合創新貿易融資產品及綠色承建工程，能夠為我們的環境創造正面的影響。」

仁寶電腦總經理暨執行長翁宗斌表示：「創造永續發展力量，善盡企業社會責任，是仁寶電腦的使命與長期承諾。我們在北投士林科技園區的嶄新綠色建築項目，將是台灣智慧綠色建築的新典範，為宜居概念與愛護地球方面創造了新的可能。我們很高興獲得匯豐銀行批出綠色保證函。匯豐的首筆綠色建築保證函亦對我們意義重大，印證了仁寶與匯豐密切合作與夥伴關係之下，共同推進綠色項目的承諾和成果。」