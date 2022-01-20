大陸一線女星趙麗穎去年與馮紹峰宣布離婚後，就全心回歸工作，今(20日)逢24節氣中最後一個節氣「大寒」，稍早，趙麗穎工作室應景送上「暖圖」，分享她新一波美照，可見照片中她採中國風打扮，綁著高馬尾，身上穿著藍色緊身旗袍，胸口挖了洞小露性感，引來粉絲讚揚她古典造型美翻。

趙麗穎2018年與馮紹峰跳過認戀，直接宣布領證結婚，期間兩人頻被唱衰婚變，去年4月兩人投下震撼彈承認離婚，透露兩人當年因為拍戲產生感情，之後因聚少離多感情生變，未來仍會共同扶養兒子，而目前兒子暫時由男方家人照顧，去年趙麗穎上《中餐廳5》，被問到為何願意和兒子分開，她也大方回應。

趙麗穎身穿挖洞旗袍。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎小蠻腰吸睛。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

當時趙麗穎的「死敵」寧靜趁兩人獨處時問她：「但是我沒想你會願意來，我以為妳會有多遠躲多遠。」意指經歷離婚風波後，寧靜以為趙麗穎會暫時不想上節目，趙麗穎則坦然說願意面對鏡頭是想要「治療心裡的傷」，寧靜接著問趙麗穎為何將孩子給前夫帶？趙麗穎面有難色說：「他的經濟比我好。」

趙麗穎大展古典美。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

今趙麗穎工作室發文寫下：「大寒迎年，除舊飾新。冬去春來，萬象更新。Boss趙麗穎提醒大家要注意保暖，記得多多補充熱量哦～」，代趙麗穎送上對粉絲的關心及一組美圖。而趙麗穎本人最近和歐豪忙拍《野蠻生長》，近日有網友曝光兩人片場花絮照，可見趙麗穎穿著鵝黃色上衣、戴著髮箍，坐在歐豪所騎的單車後面，溫柔婉約的造型使粉絲十分期待。