台灣用電吃緊，缺電議題一直是各界關注焦點，雖然台電曾表示會持續穩定供電，但國民黨前文傳會副主委鄭照新今（20）日就在臉書爆料，直接貼出一張台電公告，內容為「計畫性減少用電措施－彈性夜減型」將提早在今年3月就實施，讓他忍不住問「不是不缺電嗎？」

鄭照新在臉書貼文，秀出台電日前一則正式公告，原定於今年5月實施的「計畫性減少用電措施－彈性夜減型」，將提前到今年3月就登場，預計實施至10月31日為止，共計8個月。

鄭照新不解詢問「甚麼是『計畫性減少用電措施？』」並針對「彈性夜減型」提出質疑，想知道未來是不是還會有「長效夜安型」、「冬涼夏暖型」、「用肺發電型」、「增產報國型」等，酸「林靜儀大立委不是提倡停電生小孩嗎？」

鄭照新說，「沒有電力的晶圓廠，比家庭代工還不如，沒有電力的冷氣機，比扇子還不如」，並指出能源是國安和競爭力之本，希望「沒有科學只有感覺的反核信眾，別再繼續折騰台灣了！」