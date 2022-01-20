在全球新冠肺炎背景下，貧富差距反而因資源分配不均擴大，因此向富人課稅成為許多政府或民間組織的經濟訴求，不過由來自多國的102位富豪組成「愛國百萬富豪」Patriotic Millionaires組織周三發出公開信，向各國呼籲，「向我們課稅吧！」希望能減少社會貧富差距，並為公共設施提供建設基金。

綜合外媒報導，2022年世界經濟論壇日前登場，愛國富豪組織則藉此機會向世人闡述他們的理念，呼籲各國政府對富豪課徵永久的財產稅，他們在公開信中寫道，「身為百萬富翁，我知道目前的稅收制度是不公平的，過去兩年世人受到疫情的衝擊，但富人的財產卻是增加的，而且這之中很少有人誠實繳稅。」

簽署公開信名人包括迪士尼家族的繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）在內的102名富豪，他們也擬出向富豪徵稅的基本架構，包括對身家超過500萬美元的富豪課2%財產稅，身家5000萬美元的課3%，10億美元的則是5%，照此方式，每年可增加2.52兆美元（約新台幣69.65兆）的稅收，幫助23億人脫貧。

事實上，向富人徵稅在去年曾是熱門話題，先前民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）多次以繳稅議題攻擊全球首富馬斯克（Elon Musk）等人，甚至指控他們逃稅，並呼籲推動富人稅等。

即使如此，馬斯克並不理會華倫的挑釁，去年底曾公開表示，一整年下來已繳交110億美元（約新台幣3,091億）的稅金，這可能創下美國史上最高的繳稅紀錄。