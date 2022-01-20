新竹巨城購物中心接連出現確診者足跡，16日緊急停業2天後，昨（19日）又新增確診者曾於14日、15日到巨城用餐、看電影，讓不少新竹人十分擔心。對此，有網友製做迷因圖，開玩笑表示「怎麼辦！新竹巨城有確診足跡，這樣全新竹的人都要被匡列了耶」，意外引起網友共鳴。

新竹市昨天新增1例確診案18082，本月11日曾與新竹市汽車公司主管案18060等10名友人到「楊─台西鵝肉中華總店」用餐，因此被匡列，18日PCR檢測結果為陽性。

新竹市也公布案18082足跡，曾於本月14日、15日到新竹巨城用餐、看電影。巨城16日才宣布有確診者到藏壽司用餐，緊急停業2天並清消，不料如今又有確診者到訪，要想恢復營業恐怕沒有這麼快。

對此，一名網友在網路論壇Dcard分享一張迷因圖「怎麼辦！新竹巨城有確診足跡，這樣全新竹的人都要被匡列了耶」，開玩笑直呼「新竹人不是在巨城，就是正在前往巨城的路上」，引起當地網友共鳴。

不少網友留言回應，「巨城是命啊」、「新竹人的心臟」、「新竹人的命根子斷了，哭啊」、「新竹人沒地方去就去巨城」、「我在新竹生活4年，幾乎天天去巨城」、「這句話是真的，我就是三不五時假日太閒就去巨城晃的人」。