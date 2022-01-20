來自土耳其的藝人吳鳳來台灣發展演藝事業，並在台灣落地生根，吳鳳和台灣女孩陳錦玉（Rynne）結婚、生下一對女兒，幸福組成一家四口，吳鳳和Rynne各自在網上經營粉絲團，小倆口也不吝嗇在網上分享生活大小事，而Rynne昨（19日）就發文透露，她看完自己爬布道的照片後，覺得她看起來爆青筋又有皺紋，甚至哀怨自己變老又變醜，而吳鳳的暖心回應，更是讓Rynne瞬間轉念並豁然開朗。

Rynne昨在臉書發文透露，她和吳鳳去爬布道，吳鳳替她拍照後，「結果我發現照片中的我看起來爆青筋又有皺紋，然後我就整晚都有點哀怨自己變老又變醜」，吳鳳告訴則告訴Rynne，運動中本來看起來就很容易爆青筋，「然後他說他也有皺紋，而且覺得我不管以前還是現在都一樣美，他還是會一樣愛我」。

聽完吳鳳開導，Rynne心情本來只恢復了50%，她還是有點自怨自艾，最後吳鳳提醒Rynne：「一個沒有自信的人是不可能漂亮」，才讓Rynne瞬間清醒，她有感而發說：「確實我們沒有辦法抵抗時間的流逝，尤其在我們身上留下的痕跡。所以不如每天認真享受生活，好好照顧自己，運動、樂觀、和善，做些讓自己開心的事，慢慢優雅地變老吧」。

Rynne發文吸引網紛紛留言讚她：「自信所散發出來的美比外在看到的更深更美」、「放心，你的笑容一樣美麗！」、「那是人生的過程，心境要保持年輕就好」，吳鳳也大方現身曬恩愛留言：「不管你幾歲，就是我的最愛，運動時也很美」。