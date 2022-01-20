本土疫情延燒，面對外接傳出防疫警戒應升級三級警戒的聲浪，行政院長蘇貞昌今表示，近期雖出現確診個案，但目前國內疫情還在可控制範圍內，且都有軌跡可循，目前沒有升級計畫，呼籲國人嚴守防疫規範，盡快前往施打疫苗，讓社會社會安全。

蘇貞昌指出，目前國外疫情嚴峻，Omicron傳染力確實超強，令人憂心。不過，因為國人同胞一起合作努力、重視，政府用各種方法非常有效，尤其在第一線的防疫工作人員、清潔人員、司機，各種方面的人員實在非常辛苦，使得疫情都還在控制範圍內。

蘇貞昌說，雖然有確診個案，但都還有軌跡可循，所以目前還是沒有要升級這樣的計畫、打算，但還是呼籲大家嚴格遵守防疫規範，並盡快施打疫苗。

蘇貞昌強調，從Omicron傳染的結果，只要有注射疫苗，沒有重症或死亡的情形，顯然相對有效，還請大家注重防疫，大家都趕快打疫苗，就會讓社會安全、大家安全。