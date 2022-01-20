南投縣魚池鄉公所與鄉代會辦理魚池鄉公益年菜活動，包括涵碧樓、雲品、日月行館、九族文化村等企業都紛紛響應，5菜1湯高檔的幸福年菜，將在除夕夜當天送到弱勢戶手上，魚池鄉長劉啟帆表示，感謝所有企業響應，展現魚池鄉民的團結，讓魚池鄉的弱勢家戶，感受到溫暖。

魚池鄉公所與代表會辦理公益年菜已經邁入第11年，今年在魚池鄉長劉啟帆的號召下，包括日月行館、雲品溫泉酒店、涵碧樓、日月潭大飯店、日月潭教師會館、映涵渡假飯店、力麗儷山林會館、日月潭經典大飯店、晶園休閒渡假村、日月潭馥麗溫泉大飯店、田螺屋土雞城、九族文化村、日月潭大淶閣、金井山泉農莊、承億文旅-潭日月、原力生技休閒農場等，共同響應幸福年菜活動。

劉啟帆表示，受到疫情影響，特別是以發展觀光為主的魚池鄉同，長達半年以上的三級警戒，讓魚池許多飯店、餐廳、樂園收入銳減，但儘管這樣，仍有許多企業願意站出來支持，共同響應年菜，讓所有弱勢家戶，還能感受到社會各界的溫暖。

劉啟帆說，除夕當天各家飯店業者會進行烹煮與裝盤，超過300份年菜禮盒，會由他本人、鄉代表、飯店業者、村長等公所同仁，親自送交到所有低收入戶、獨居弱勢長輩、社會邊緣戶等手上，讓所有鄉親在迎接伏虎春節圍爐之際，一起傳遞溫暖，讓受贈者感受到最誠摯的關懷，也希望小小的溫暖，能夠陪伴他們度過一個平安喜樂的好年。