感情世界中，女人比較容易被另一半的情緒牽著走，只要對方有點曖昧的舉動，就會吃醋、冷戰好幾天，不過也有例外，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男性，佔有慾很強，只要女友和其他異性接觸，就會馬上吃醋。

▍巨蟹座

巨蟹座男人心思敏感細膩，加上缺乏安全感，擔心哪天突然失去心愛的另一半，因此巨蟹男會時時關注對方，也擔心自己無心犯錯，惹惱對方。就算另一半經常向巨蟹男示愛，但因為他對自己沒有信心，一旦他發現對方和其他異性越走越近，就會開始無限腦補，害怕另一半早晚會離他而去，所以他會不斷試探，搞得雙方筋疲力竭，日子過得壓抑。

▍處女座

處女座是完美主義者，對待感情同樣如此，無論是精神或是肉體都必須是忠貞不渝的，只要另一半的想法和自己有點出入，他們就會開始猜疑。處女男的佔有慾很強，另一半除了不能隨意和其他異性接觸之外，所有行程也必須向處女男報備，由於處女男脾氣很倔強，生起氣來軟硬不吃，一旦真的吃醋就會沒完沒了，怎麼哄也哄不好，就像個孩子一樣，經常讓另一半傷透腦筋。

▍天蠍座

天蠍座對於感情相當專一，不惜為感情付出全部，也會默默忍受對方的一些缺點和壞脾氣，但底線就是自己的另一半不能和別人走太近，最好是兩個人膩在一起過兩人世界。一旦天蠍男吃醋，就會沉默不語，嘴巴上說沒事，但無止盡的冷暴力，會讓對方覺得很難受，就像犯了不可原諒的事情一樣。時間久了，容易將彼此的感情消耗殆盡。