英國消費性產品製造商聯合利華(Unilever)的一群投資人在周四表示，已提交一份新的決議，敦促聯合利華解決其戰略中的「關鍵盲點」，設定新目標，銷售更健康的食品。

由11個投資人和總計擁有2150億美元資產的投資集團提出決議，要求聯合利華披露當前更健康產品的銷售比例。並且還敦促該公司設定一個目標，到2030年「大幅增加」這一比例，並公布對其目標進展的年度審查。

儘管許多基金認為，擁有本傑利冰淇淋、Hellmann品牌美乃滋醬和Pot麵條品牌的聯合利華是永續商業領域的領導者，但投資人表示，圍繞健康的監管日益增多，意味著不採取行動可能會打擊公司財務。

隨著肥胖水準的上升，該公司的許多主要市場的政府都對高糖或高熱量產品進行徵稅。

ShareAction負責投資的經理Ignacio Vazquez表示，聯合利華長期以來一直是永續發展方面的領導者。一些人甚至批評它過於關注ESG。然而該公司所銷售的食品和飲料的健康條件仍是一個盲點。

Vazquez說，透過表達對這項決議的支援，聯合利華的投資人可以幫助推動全球最大食品和飲料製造商之一進行變革，同時保護自己免於受到監管和聲譽風險的影響。

ShareAction曾在去年的股東大會上呼籲採取類似行動。但該公司表示，股東會議並未取得多少進展。

儘管聯合利華表示，2020年有61%的食品和飲料銷售是「高營養標準」的產品，但投資者表示，他們質疑這個指標。