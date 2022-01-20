20日，泰國政府宣布，將從2月1日起，重新實施對疫苗完全接種的指定國家入境者，PCR採檢在出發前72小時以內，以及泰國也須做1次，若採陰者可放行(Test & Go)不需再隔離的檢疫措施。

採外，泰國還有一個叫沙盒(Sandbox)的旅行政策，跟Test & Go很像的入境泰國規定。符合Sandbox者，可從全世界任何一個國家或地區來，但是抵泰後須住在抗疫指定旅館隔離7天，待PCR採陰後才能在當地政府指定的沙盒地區內活動。

上個月，因擔心傳播力超強的Omicron大舉入侵，泰國恢復對外國遊客需強制隔離的規定。同時，也暫停實施Test & Go，這表示所有外國入境者必須在指定旅館檢疫，隔離時間在7天到10天不等。

2021年11月，泰國重新展開雙臂迎接國際觀光客，近18個月近乎鎖國政策也宣告結束。因為，泰國再不重振旅遊業，景氣惡化問題將會更加雪上加霜。東南亞觀光大國之一的泰國，疫前的2019年曾吸引4千萬全球遊客造訪。