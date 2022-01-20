彰化市公所動員志工、里幹事暨員工一起清點要發給長者的敬老禮金。（吳敏菁攝）

彰化市長林世賢協助分裝要發給長者的春節敬老禮金。（吳敏菁攝）

全國最大包長者紅包今天在彰化市發放了，年滿70歲以上今年共2萬6500位，每人6000元，合計共發放1億5900萬元，其中1萬8008人選擇用轉帳，佔2／3受度破了最新高。

彰化市公所發放敬老紅包持續25年，前年開始推動轉帳，還被排斥，接受度很低，這兩年疫情衝擊，加上大力宣導，今年只有8492位選擇領現金，比例約占1／3，共5095萬2000元，全部的禮金都統一於1月20日轉入長者的帳戶、或是在各里辦公處或指定地點同步發放。除了禮金，另外再加碼麵線。

儘管轉帳省事不小，發放禮金還是「大工程」，20日一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，聚集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋，市長林世賢也特別前往視察並慰問大家辛勞，隨後再商請73名員警分別充當保鑣，協助「護送」禮金至各里辦公處。

上午10點起，林世賢市長分別前往福山里民集會所、阿夷里社區活動中心、南瑤活動中心和延平里辦公處等，將禮金紅包親手交給長者們。