立委邱臣遠今天指出農委會每年花費上千萬宣傳經費防堵非洲豬瘟，但近日邊境郵包檢出非洲豬瘟數量卻越來越多，在年初9天陽性率就高達16.6％，且網站更新速度緩慢，對此，農委會主委陳吉仲反駁，立委不必為了作秀而批評，農委會無法接受。

陳吉仲表示，防堵非洲豬瘟是跨部會一起執行的工作，如勞動部、移民署在去年分別針對移工及新住民宣導，此次泰國檢出非洲豬瘟陽性肉品後，勞動部也立刻要求所有的外籍移工不得訂母國的豬肉製品。

陳吉仲提及，如近期關務署還把有來自中港澳、泰國、越南等發現過非洲豬瘟病毒的國家郵包列為最高風險，每一包都做了相關的檢驗。

至於曾提及要處罰郵包收件人，陳吉仲說，現行如果寄件者寄送肉品，不會退運並將直接銷毀，並寄發給其相關通知，目前研議如果再寄第2次肉品的話，入境的時候也考慮要有相關的罰責，而收件者也要填寫相關資料，到底對郵包知情與否，希望在過年前就公布相關辦法。