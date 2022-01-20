台南市私立港明高中高三學生前往西港慶安宮祈福，祈求在慶安宮天上聖母與千歲爺的庇佑下，締造學測佳績。（台南市港明高中提供／劉秀芬台南傳真）

大學學測將於21、22、23日登場，台南市私立港明高中高三學生前往西港慶安宮祈福，校方準備智慧蔥、包糕粽，全體師生誠心祝禱，祈求在慶安宮天上聖母與千歲爺的庇佑下，同學應試時能保持平常心，展現最佳狀態，締造學測佳績。

港明高中表示，慶安宮有天上聖母與千歲爺，右廂文衡殿供奉關聖帝君，左廂城隍殿供奉著庇蔭西港百姓的城隍境主。每逢重大考試，港明高中必定準備別具意義的智慧蔥、包糕粽，由校長帶領學生至慶安宮祈福。

港明高中校長劉春福表示，學校歷年來升學績效優異，除了老師用心教學、學生認真學習之外，擁有「台灣第一香」之稱的慶安宮，一直以來給予考生心靈安定的力量，學校特別感謝慶安宮神明的護佑加持。

港明高中表示，今年高三同學為108課綱的第1屆考生，面對考試將數學分成數A、數B，以及考試日程由2天增為3天等變革，考生們除了兢兢業業、孜孜不倦地練習之外，更需要保持心情的寧靜以及情緒的穩定，特別祈求在慶安宮天上聖母與千歲爺的庇佑下，同學應試時能展現最佳狀態，締造佳績。

慶安宮的廟方人員表示，隨著學測考試日期將屆，近來上香祈福考試順利的香客比往常多，港明高中為在地學校，每次重大考試都集體虔誠祈禱神明護佑，已成歷年傳統，也祝福所有學子都能考出自己最佳的成績。