道瓊工業指數連續兩日重挫近千點，那斯達克指數元月還沒有過完，已經重挫8.46%。財信傳媒董事長謝金河表示，全球升息已成為共識，利率走高會抑制股票的投機，股價炒太高，沒有息可配，或殖利率低於10年公債殖利率的個股，率先成為市場拋售的對象，如同巴菲特名言：「潮水退下，才知道誰沒有穿褲子？」

謝金河在臉書發文指出，台股還在18218點附近，今年指數沒有跌，但去年飆升的高價股、題材股，元月都慘跌。最具代表性的是高價股王矽力科跌1205元、跌幅24%；力旺跌19.86%；祥碩跌13.19%；大炒元宇宙的宏達電跌17.57%；威盛電子跌15.13%，宏觀跌19.37%；鈺創跌12.83%；晶宏跌23.55%；晶心科技跌19.68%。但金融股卻呈現全面上揚的走勢。

他分析，這個兩極不同走勢最重要的指標是美國10年期公債殖利率飆升至1.902%，19日收盤是1.854%，美國10、30年債殖利率竄升，也壓低股票投資價值，過去靠題材炒作，沒有股息，或是殖利率很低的個股，回檔修正都很猛烈。像美國前10大市值企業，Alphabet（Google母公司）、亞馬遜、特斯拉、臉書等都沒有息可配，蘋果殖利率只有0.51%、微軟0.81%、輝達只有0.027%，這回都面臨公債殖利率上升的壓力。

而台灣很多千元IC設計公司殖利率都不高，像矽力只有0.27%、力旺0.51%、創意0.99%、晶宏0.32%。這一輪承受的壓力相對大。

謝金河進一步說明，美國公債殖利率升高，代表美國聯準會（FED）縮表，升息進度會加快，全世界利率上升已成共識。

他認為，利率走高會抑制股票的投機，這個時候，「股價炒太高，沒有息可配，或殖利率低於10年公債殖利率的個股，率先成為市場拋售的目標」，這個現象正是股神巴菲特最喜歡講的：潮水退下，才知道誰沒有穿褲子？債券殖利率壓縮股市的投機，這個現象正要開始。