全球陷入疫情警戒，反而帶動國內旅遊風氣，民進黨台中市議會黨團總召江肇國20日表示，依深度旅遊體驗電商平台KKday調查統計，台中市排行2021年國旅熱門縣市的第九名，質疑補助方案往往慢半拍，優惠方案僅有住宿券抽獎，市府表示，團體旅客來台中專案已下訂達標，提供1.5萬張千元住宿抵用券誘因，搭配中央振興券，可望創造3億以上商機。

江肇國指出，KKday國旅洞察報告中的熱門國旅前十名分別是台北市、新竹縣市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、台南市、新北市、澎湖縣、台中市、屏東縣；而台中市天氣宜人、地理位置易到達，應是國內旅遊的好選擇。

他質疑，台中市觀旅局推出的補助方案僅針對住宿方面制定，且1萬5千張、價值1千元的住宿券採抽獎模式，限定平日使用，相較屏東縣、高雄市的住宿加碼優惠顯得單調、沒新意；台中市住宿登錄首日網路就當機，導致民眾操作畫面顯示系統錯誤，令人質疑觀旅局的執行能力問題一堆。

江肇國呼籲，台中市應該深刻檢討，並立即訂定可因應疫情升溫的旅遊對策，提升全台民眾來台中旅遊的熱度。

市府表示，觀旅局自去年10月及今年1月中旬陸續啟動「創新體驗遊程」與「探索遊程」活動，針對團、散旅客提供到台中市觀光旅遊之消費誘因，從去年10月至今年1月底前，團體旅客來台中專案已下訂達標。

針對散客辦理「享住台中」，結合台中市百家以上安心旅宿業者自提優惠及私房行程介紹，及市府提供的1.5萬張千元住宿抵用券誘因 搭配中央振興券餘威，以抽大獎方式鼓勵中籤消費民眾透過社群分享等自行銷方式， 推薦更多喜愛臺中的民眾到市觀光旅遊。

「享住台中」活動網頁17日活動起跑當日 即瞬間湧入大量民眾踴躍參與，遭受網路攻擊，觀旅局第一時間掌握狀況即責成資訊廠商立即處理並調整網路系統流量後，已恢復正常維運，從17日至19日一連3天，累積成功登錄數達7萬8880人次。