至善高中農產行銷科師生攜手社區製作小農餐盒。（校方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪區至善高中農產行銷科攜手社區製作「小農餐盒」，師生與大溪在地青農、果農、地方餐廳連結，帶著學生下田認識農產品，製作出營養又健康的小農便當；並學習如何行銷包裝，讓學生在服務過程中找到成就感，結合在地友善事業，朝社區共好前進。

由政治大學社會創新實驗室與永豐銀行合作，永豐銀行支應整個月的食材費，供應給大溪地區的弱勢團體、銀髮族、公益單位等；政大社創實驗室則結合至善高中，讓學生探索在地人文事物時，更了解與認識自己的家鄉。

校方在期末考的最後一天中午，由農銷科師生準備的暖心寒冬「小農餐盒」給辛勞的老師們，感謝平時的照顧與教導。科主任廖經舫分享，「醜時蔬」、「分配共享」、「剩食app」等意識逐漸抬頭，這些都是課堂之外應該給予孩子避免浪費的觀念，分級後的格外品本就可做食品、產品加工，不但可增加農友、減少食物浪費、提供消費者更多的選擇。政大社會創新實驗室透過製作小農便當，讓青少年去關心社區議題、弱勢族群、高齡化社會等需求，也培養學生多元全人的能力，學校、企業、大學，共盡「社會責任」的努力。