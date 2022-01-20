高雄20日傳出一家三口確診，且感染源尚不明，目前疫調仍在釐清中，高市府緊急匡列362人，並公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情延燒南台灣，高雄20日傳出一家三口確診，且感染源尚不明，目前疫調仍在釐清中，高市府緊急匡列362人，並公布相關確診足跡，包含允利養生水療館、保進松青幼兒園、麥拉倫船、新光輪船、好市多中華店等。

高市府表示，根據疫調顯示，父親的工作與高雄港相關，1月15日出現頭痛、咳嗽症狀，曾到診所就醫，但並未採檢，1月19日幼兒出現發燒、抽蓄症狀，採檢確診，隨後醫院通知父母到院採檢，竟也相繼採檢確診。

高市府緊急匡列相關接觸者共362人，目前針對幼兒園79名師生緊急快篩，其中2人因故請假，目前仍在回程當中，而另外77人快篩均為陰性，PCR採檢結果預計晚間出爐。

高市府衛生局公布相關確診足跡，包含1月8日16時至17時曾到允利養生水療館、1月3日至1月19日8時到18時保進松青幼兒園、1月10日8時56分至19時41分麥拉倫船、1月10日至1月19日14時30分到13時15分新光輪船、1月15日9時30分至11時好市多中華店等。