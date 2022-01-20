商辦租金又現佳績，據實價登錄顯示，信義區國際商辦南山廣場有新的租賃交易，10月份28樓462.15坪，以總租金201萬出租，據了解該租客為法商東方匯理銀行。換算單坪租金行情達4350元，創下近2年信義區辦公室租金新高，專家分析，外商銀行紛紛擠進信義計畫區，把租金水準往上推。

據內政部實價登錄，「南山廣場」也是目前全台辦公最貴租金「商辦王」，2018年38樓393.18坪，以183.7萬租金，每坪月租4672元創下全台最高紀錄；排名第二在39樓，每坪月租達4400元，租賃面積745.05坪；第三高是37樓，每坪月租4358元，租賃面積776.32坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，信義區百貨豪宅商辦林立，含金量高，吸引外商公司進駐，台北101大樓完工已17年，國際知名度高；國泰置地廣場完工6年滿租率高；而最新的南山廣場屋齡僅4年，硬體設備新，三棟Ａ級商辦租金都幾乎站穩4000元以上，在信義區形成三強鼎立的態勢。

去年下半年以來，國內經濟和消費快速活絡，企業布局腳步更加積極，台北市都更商辦的改建速度緩不濟急，隨著A級商辦空置率下降，供不應求的情況下，租金隨之提高，明年敦北「玉山商銀總部」、遠雄「台北大巨蛋」可望完工加入戰局，目前頂級商辦高樓層已開價到5000元，預估明年商辦租金價格還會有亮眼表現。