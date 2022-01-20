Omicron患者描述腦霧症狀。

Omicron症狀較輕、像感冒，讓許多人鬆懈防疫措施，不過英國統計，24%患者通報出現「腦霧」（Brain Fog）情形，症狀包括注意力難以集中、記憶障礙等，甚至可能喪失工作能力。

日本《朝日新聞》旗下媒體《Aera.dot》報導，根據英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）本月初的統計，患者感染Omicron的前5大症狀依序為流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏及喉嚨痛，這些症狀類似感冒，容易讓人輕忽。

不過排名第12名的「腦霧」症狀引發關注，24%患者通報有這種症狀。

腦霧是認知功能障礙的一種，症狀包括記憶力減退、思考障礙、需要花費更多時間完成事情、疲憊、焦慮等，報導指出，甚至有人因此無法返回工作崗位，因為他們無法再做之前能做的事。

根據美國西北大學的研究，就算是輕症，也可能出現腦霧症狀，研究指出，81%的發燒、咳嗽患者痊癒後被診斷出腦霧，其中61歲以上長者及16至30歲族群中，分別有24%及11%的人有記憶問題，顯示不論是年輕人或老年人，腦霧都是危險的後遺症。

腦霧一般都被認為是新冠後遺症或「新冠長期症狀」（long COVID），不過令人驚訝的是，日本岐阜大學神經內科教授下畑享良指出，近期患者中，在急性期就出現腦霧的患者高達1/4，他說一般很少人在染新冠初期就出現腦霧，他警告這種狀況若持續下去，可能會有更多人出現腦霧症狀，「這是個問題。」