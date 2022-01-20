西班牙好手布斯塔(Pablo Carreno Busta)在澳網上演美技擊球，除了讓全場觀眾驚呼連連，也順道幫大家上了一課，因為這記「越場回擊」不但漂亮且相當罕見，在擊球後有不少網友質疑他是否犯規了，而經過裁判判定竟完全沒有犯規，順利得分。

昨天布斯塔與荷蘭對手葛瑞克斯普爾(Tallon Griekspoor)在澳網次輪上演四小時激烈對抗，其中布斯塔這記回球可說是讓大家重新了解網球規則。此輪進攻首由斯普爾先發球，而他發完球後立即衝上網前回出帶切的長遠截擊，球的位置剛好落在底線，十分精準。

但布斯塔成功用高吊球回擊，接著斯普爾接到球並向上揮拍，力道看似很輕，球落在布斯塔右方網前位置，這時精采瞬間來了，布斯塔奮力衝向前，但到網前他沒有打出一般的網前短球，而是側身繞到對方網子前，並朝球網內側輕輕一點，位置非常貼近球網但完全沒有碰觸到。

布斯塔會用這種方式回擊顯然是不想讓對方輕鬆上前接球，而對方若是成功接到，沒意外會打向布斯塔左後方，讓他在網前無力追趕失分，但布斯塔的臨場反應實在太好，反讓斯普爾只能「望球興嘆」。對這個回擊現場球評也補充說明，表示因球完全沒碰到球網，在規則上是成立的！