針對昨(19)日前立委參選人、前台中市追分國小校長李順涼，在寶島聯播網廣播表示：「聽說B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，...盧家就是廖家」。針對李順涼公開造謠，誹謗台中市長盧秀燕及其先生，或其家族在B1站的學校預定地買土地之言論，盧秀燕澄清表示，完全子虛烏有，全非事實。盧秀燕市長及其丈夫廖述嘉為捍衛清白，確定提起刑事告訴。

李順涼曾和顏清標兩度立委選舉交手，在此次台中第二選區立委補選，除了攻擊顏家外，他還質疑台中市長盧秀燕更改捷運藍線的路線，認為這些車站、路線，旁邊的土地跟「顏家」都有關係，其中原本做為學校預定地的B1車站，盧秀燕市長的夫家更涉嫌介入購買土地。

台中市政府對此今天下午發新聞稿表示，李順涼公開造謠，誹謗盧市長及其先生，或其家族在B1站的學校預定地買土地之言論，完全子虛烏有，全非事實。市長盧秀燕及廖述嘉先生為捍衛清白，確定提起刑事告訴。倘有任何人轉述上述誹謗、造謠內容，亦將一併提告。