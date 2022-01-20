桃園疫情不斷延燒擴大，市長鄭文燦、衛生局長王文彥今主持疫情說明記者會，談及Omicron病毒傳播力驚人，現行有效病例再生數Rt值從2.2升至近期的5.2，鄭文燦說，若放任疫情傳播，以現在7個傳播鏈來算恐約有10萬人染疫，但桃園自3月累計至今僅134人染疫，「已經用盡全力圍堵疫情！」。

鄭文燦表示，7個傳播鏈、RT值5.2來估算，若政府放任疫情延燒、不介入強力圍堵，約可讓10萬人染疫，這數字相當驚人，不過桃園從3月至今累計134人確診，「可見圍堵疫情還是必要的手段！」。

王文彥說，指揮中心、市府用了很大的力量防堵疫情延燒，從3月疫情爆發後，已經居隔近3000人、採檢約5萬次，總計有30個學校或工廠受影響而停業、停課，由於居隔人數過多，若將人居隔在家中還要去防範民眾是否有偷跑，人力成本龐大、風險過高，桃園在無法負荷居隔人數眾多的情況下，只能將人送往南部集中檢疫所。

「Omicron病毒真的可怕，做了這麼多還是沒辦法完全抑制住疫情」王文彥再次呼籲民眾，出門一定要戴口罩，更鼓勵民眾接種疫苗提高防護力，年關將至一定會是個考驗，希望大家能夠守住。鄭文燦也補充，15日到集中檢疫所隔離的民眾無法回家吃年夜飯，相當感謝民眾的支持與體諒，但這是保護家人的必要做法。