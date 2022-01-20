「鑽石歌王」林沖去年大腿動脈開刀，日前現身活動現場，氣色顯得相當好。（台視提供）

資深演員小憲兵、陳鋼及康凌，3人感情好一碰面就抓緊時間話家常。（台視提供）

73歲盲人歌手李炳輝透露去年底已打第3劑AZ疫苗，表示身體狀況不錯，打完都不用休息，礙於疫情農曆新年沒有太多社交活動，「疫情這麼嚴重怎麼找朋友吃飯聊天，在家簡單過就好。」

李炳輝曾以一曲《流浪到淡水》紅遍大街小巷，談起近況，他表示現在這個疫情很嚴重，已經沒什麼歌可以唱，但仍會去菜市場唱歌，生意馬馬虎虎，感嘆說：「人生短暫、隨意過。」他希望疫情可以趕快過去，大家都健健康康、快樂就好。

「中華民國關懷演藝人員基金會」今年由台視主辦，因應新型冠狀病毒疫情尚未完全解除，為顧及演藝前輩們身體健康，改為以致贈禮券取代餐敘。他日前在太太陪同之下前往，對於基金會所準備的禮券表達感謝：「很感謝基金會準備的禮券，也謝謝各界善心人士的幫忙。」

「鑽石歌王」林沖一身帥氣勁裝現身活動現場，氣色顯得相當好，他開心表示：「為了要到台視來不能太隨便，前一天晚上特別試了幾套衣服，最後選定這套。」林沖透露去年大腿動脈開刀，大量失血情況一度危急，所幸後來平安度過讓他心懷感恩：「能夠在這邊看看大家、跟大家說話，很開心。現在每周跑台中兩趟努力治療，希望身體狀況能恢復，目標是開演唱會！」

活動現場還有資深演員小憲兵、陳鋼及康凌，3人感情好一碰面就抓緊時間話家常。小憲兵今年91歲仍然維持的很好：「老演員見見面就是好，要保持樂觀，心情要開心。」他還回憶起當年和林青霞、成龍等人一起拍武俠片，因為和林青霞套招沒套好，還被對方打破頭，她還哭著跟他道歉等過往趣事。