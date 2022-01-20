連鎖餐飲集團漢來美食(1268)在疫情期間展店腳步不停歇，首度插旗新竹、於遠百竹北店開出「上菜」及「漢來上海湯包」2家分店。公司表示，2021年1月迄今業績年增約1成，若國內疫情能獲得控制，預期1月營收仍有機會連3月改寫同期新高。

漢來美食表示，隨著疫苗覆蓋率上升、國內疫情趨穩、振興五倍券上路帶動，帶動營運再去年第四季顯著回升，11、12月營收均優於疫情前水準，連2月改寫同期新高，迄今營運表現持續暢旺，1月迄今營收較去年同期增加約10％。

不過，由於Omicron變種病毒致使近期國內疫情升溫，漢來美食坦言位於桃園3家門市已受影響，以自助餐品牌漢來海港來客減少約3成較多，亦有部份企業尾牙宴席取消。而台北世貿名人坊亦有部分訂席取消，但仍有候補訂單陸續遞補。

此外，由於春節連假長達9天，加上疫情帶動在家圍爐需求，亦帶動外帶年菜需求熱度。漢來美食表示，去年外帶年菜售出約500套，今年可望達約800套、貢獻逾1800萬元業績，電商冷凍年菜估可貢獻約600萬元、年節禮盒則目標達2800萬元、成長達4成。

漢來美食表示，目前各餐廳春節期間除夕至初二穩定，訂席維持達9成到客滿的暢旺狀態，初三後則因觀望氣氛轉濃，變數相對較高，將持續觀望疫情變化。若疫情能獲得控制不再擴大，預期1月營收仍可望續創同期新高。

漢來美食目前共有17個品牌、合計44家店，公司表示，在新展「上菜」第2店、「漢來上海湯包」第6店後，將聚焦籌備預計年底開幕的南港漢來飯店館內餐廳籌備，將一舉有8家餐廳進駐，可望成為2023年營運成長最大動能。

漢來美食指出，南港漢來飯店館內的8家餐廳，除了大廳酒吧及宴會廳外，規畫設有首家升級版的自助餐品牌、高級粵菜的名人坊，以及鐵板燒、餐酒館、火鍋、糕餅小舖等，預期今年底開幕後，將使集團總家數推升至53家。