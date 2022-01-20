疫情燒到高雄！一家三口確診「感染源不明」 父有北部足跡Ct值僅11.5

Omicron疫情殺進高雄，高雄一家三口20日確診但感染源仍不明，父親案18156在碼頭維修輪船時遭感染，4歲童案18155及太太案18157幾乎同時確診。4歲童就讀的松青幼兒園共有79名師生下午緊急篩檢大清消，家長聽聞更是扛著行李直奔校園配合檢疫隔離。

衛生局稍早證實，父親案18156初步排除在北部地區染病，但碼頭內的感染源仍在追查，目前尚未明朗。母親案18157在水產業工作，屬第一線工作，接觸218名員工，目前正緊急PCR採檢中。兩人都已接種兩劑BNT疫苗，未達第三劑接種時程。

幼兒園快篩結果出爐，教職員工9人、幼兒68人，77人快篩都是陰性，PCR結果晚一點出爐。

高雄確診的一家三口，父親案18156、10日到高雄港碼頭維修麥拉倫輪船，13、14日還搭交通輪進行維修工作，15日出現頭痛、咳嗽症狀，當天兒子案18155剛好也因不舒服到診所看診，父親案18156隔天也到診所看診。

19日案18155發病，出現發燒、抽搐現象，緊急就醫做PCR驗出陽性反應。案18156也因為症狀未緩解，再到診所就醫，被診斷為扁桃腺發炎。

20日一家三口陸續確診，中午環保局緊急到案18155就讀的「松青幼兒園」清消，該校共70名幼兒、10名教職員工，稍早篩檢完之後全員一起被送上防疫遊覽車前去隔離檢疫，有不少家長是直接拖著行李箱、裝著三天分的衣物衝到幼兒園配合篩檢和隔離檢疫。

市長陳其邁表示，針對4歲男童幼兒園部份，先安排聯合醫院進駐採檢，由於同學密切接觸，採檢完後會同步住到防疫旅館隔離，可由一位家屬陪同照顧。