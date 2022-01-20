經濟部20日公布2021年12月外銷訂單679.0億美元，為歷年單月新高，較上年同月增12.1％，連續第22個月正成長，2021年全年金額來到6741.3億美元，為歷年新高，年增26.3％。經濟部統計處表示，由於供應鏈缺料狀況緩解，數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，加上國際原物料價格仍高檔盤旋，致整體接單續強。

按貨品別觀察，受惠5G、高效能運算、車用電子等商機持續，加上筆 電、手機、網通產品與顯示卡等需求熱絡，帶動相關供應鏈接單增加， 支撐資訊通信及電子產品接單成長，分別年增12.7％及12.2％；光學器 材因商用、工控以及醫療等面板需求熱絡，加上背光模組接單續增， 惟大尺寸電視面板價格走跌，致訂單增幅減緩，年增7.4％。

傳統貨品方面，因全球景氣穩定復甦，終端需求續強，以及原材物料 行情仍處高檔，帶動接單成長，致基本金屬年增24.9％、塑橡膠製品年增12.9％、化學品亦年增19.1％，惟中國大陸經濟成長放緩，廠商設備 投資轉趨保守，加以上年同月比較基數較高，致機械年減1.4％。

展望未來，全球經濟仍朝正向軌道前進，加上5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續擴展，將有助於延續外銷接單動能，惟變種病毒全球快速擴散，以及供應鏈問題仍在，恐抑低成長步伐，加以第1季為科技類貨品之接單淡季，預期元月外銷訂單將較上月減少，惟較上年同月增加。