苗栗縣副縣長鄧桂菊20日主持青創產業成果展，親自幫創業青年加油打氣。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真

苗栗縣政府全力扶助青創產業，20日舉辦成果展。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真

苗栗縣政府持續關注苗栗青年回鄉創業，在全力推展輔導多名青年自行創業成功下，20日上午在頭份市青年店家雅德屋舉辦成果展，現場集合18個成功創業青年店家，展示跨品牌新創商店，鼓勵更多青年返鄉創業。

苗栗縣政府20日上午在頭份市青年店家雅德屋辦理「幸福洄苗‧大放菁彩-苗栗青年店家輔導與推廣計畫」成果展，現場集結18家青年店家，開發跨品牌結合的新創商品成果菁豔全場，深刻感受到青年豐沛的創新能量。

縣府扶持青創產業，一路從顧問輔導訪視、協助電商與實體通路平台上架、為苗栗青年職人特展推廣活動等，作為青年朋友創業築夢的強力後盾，鼓勵返鄉青年發展自我創生事業注入產業新活力。

這次新品開發首見青年跨品牌合作「童正一手工筆X鑿工藝-客製銀飾自動鋼筆」；樂仙米農推出「米冰淇淋」結合蜂頑張蜂蜜及馬郭芋頭激盪出創新口感；苗栗在地特色－來本冊子「2022年石虎手工書行事曆及體驗課程材料包」；Bonbons法式甜食工作室「山城鐵盒餅乾」等，充分展現青年共好串聯精神及創新創意能量，為在地特色產業創造新價值。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，縣府積極推動青年人才回流與發展等青創輔導政策，青創基地的一條龍服務、人才扎根培訓、菁市集展售推平台、店家輔導計畫等，讓青年有感滿足創業維艱時期最實質的需求，一同建構屬於苗栗青年的友善創業環境，青創力的微型經濟，也為苗栗注入新活力，期許吸引更多青年幸福洄苗，一同大放菁彩。