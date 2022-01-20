業者準備在台東縣關山鎮、海端鄉交界處設立興建禽畜糞堆肥及加工廠，卻遭到居民抗議。（蔡旻妤攝）

業者準備在台東縣關山鎮、海端鄉交界處設立興建禽畜糞堆肥及加工廠，業者已於去年及今年辦理數場說明會。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

業者準備在台東縣關山鎮、海端鄉交界處設立興建禽畜糞堆肥及加工廠，業者已於去年及今年辦理數場說明會。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

業者準備在台東縣關山鎮、海端鄉交界處設立興建禽畜糞堆肥及加工廠，業者已於去年及今年辦理數場說明會。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山鎮及海端鄉交界處有業者投資設立禽畜糞堆肥及加工廠，並在去年及今年陸續辦理3場說明會，但當地居民仍擔憂空氣及水源污染，拉起白布條抗議要求遷址設廠。業者無奈表示一切依法設置，承諾會達到空污標準及零排廢水；台東縣府則呼籲業者務必做好溝通，同時表示尊重居民意見。

「我們不要大便！不要禍害子孫！」拉起白布條，30餘位關山及海端鄉民在1處正在整地的建築基地前高呼「我要呼吸新鮮空氣！」。肥料廠業者於2021年底陸續辦理3場說明會，準備興建占地約0.7公頃的堆肥及肥料加工廠，居民就怕持續載入製肥的糞便，會造成當地空氣及水源污染，掀起反彈聲浪。

關山月眉潘姓里民說，鄉親居民都很反對設立雞糞廠，就怕造成污染；而海端鄉加拿村長黃國雄憂心表示，設廠後整個部落的空氣會很臭，尤其500公尺之內還有學校，學童總不可能每天緊閉著窗戶上課。

肥料廠賴姓業者強調，工廠並非牧場，因此受到多項法令嚴格限制，而工廠全廠採空氣負壓設備、並使用日本先進酸洗除臭，以符合空污標準；由於是乾式堆肥，因此沒有廢污水排放問題。此外，每日處理20噸榨乾豬糞並混合稻稈、稻推肥發酵後，預計每日生產8噸的有機肥料，可就近供應縱谷地區農民使用。

台東縣政府農業處長許家豪表示，業者先向農委會申請用地變更核准，再依法向縣府申請建築執照，卻在整地過程中遭居民反對，呼籲業者做好與居民的溝通，同時也尊重居民意見。

賴姓業者進一步指出，工廠營運許可證每5年需換證，若遭民眾檢舉環境污染遭罰，恐影響換證，允諾一定會做好污染防治工作。