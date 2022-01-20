跨平台遊戲《傳奇4》1/25推出全新經濟系統及加密貨幣

今日搶先公開「SEOUL SPOONING 2022」前導網站

由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4（MIR4）》將於1月25日推出更強大的經濟系統「SEOUL SPOONING 2022」，以及全球加密貨幣「HYDRA」、遊戲道具「龜甲石」等，帶給玩家嶄新的區塊鏈遊戲體驗。官方今（20）日亦公開「SEOUL SPOONING 2022」前導網站，讓玩家一睹為快。

全新經濟系統、加密貨幣 1月25日同步上線

全新經濟系統「SEOUL SPOONING 2022」是爲了結合在遊戲上的區塊鏈功能可以擴展至De-Fi領域而制定的方案。 同時，官方也將推出全球加密貨幣「HYDRA」和冶煉「HYDRA」所需的遊戲道具「龜甲石（Septaria）」，「HYDRA」是比「DRACO」更高階的加密貨幣，玩家只要持有20個「DRACO」，再加上達成遊戲偉業時，所獲得的獎勵「龜甲石」進行冶煉，即可合成為「HYDRA」。而遊戲內整體的「HYDRA」幣每增加10萬顆時，冶煉所需的龜甲石數量就會增加1個，因此越早冶煉出「HYDRA」幣，對玩家越有利。

而「HYDRA」幣後續也會加入WEMIX 平台，玩家可自由運用在其他遊戲上，未來隨著WEMIX平台發展，「HYDRA」還會有更多用途，成為平台上重要且覆蓋率高的區塊鏈幣。

持續擴張新的經濟體系 提高區塊鏈遊戲價值

WEMADE承諾未來將持續擴張新的經濟體系，今日亦公開鑄造「HYDRA」的De-Fi程序「HSP（HYDRA Staking Program）」，並預告2月即將帶來可以同時存入「HYDRA」與兌換「DRACO」的質押系統「HSP101（HYDRA Staking Program 1 on 1）」，以及可獲得「HYDRA」幣及稀有道具的拍賣系統也將同步上線。

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