台南市長黃偉哲公布台南市春節疏運計畫，要民眾安心過好年。（程炳璋攝）

台南市20日公布春節交通疏運計畫，因應較長的9天假期，台南市交通局增派人手輪值監控路況，今年新興的六甲落羽松景點將增派接駁車，因電視劇爆紅的菁寮老街由警方加強交管疏導，安平區建議轉搭停車場接駁車至周邊景點，避免壅塞。

台南市今年的春節疏運計畫與往年大致相當，新增六甲落羽松設接駁車與菁寮老街加強交管，安平區每年春節皆爆滿人潮，今年自北側進入的遊客，可將車停靠四草大道至王城路周邊停車場，南側與東側進入的遊客，可停靠永華路、健康路至安億路停車場，再轉搭免費接駁車進入安平各景點。

台南市交通局建議，雖路邊停車格位春節期間免費，遊客到市區走春，仍多利用大台南公車，持市民卡免費（除33、61及高鐵快捷公車），雙層巴士24小時優惠150元（市民卡99元），48小時票250元。

台南市春節期間私人與委外停車場照常收費，委外拖吊配合警察執法，依照檢舉事實排除交通障礙，中北拖吊場維持24小時領車作業。計程車收費自28日至2月6日按原價加收50元。

台南市長黃偉哲表示，春節期間針對交通事故處理與路況疏導，台南市要訂定「KPI」（關鍵績效指標），目標是縮短處理的時間，不要讓民眾等太久，減少抱怨。另外新冠肺炎疫情有擴散趨勢，民眾需配合做好防疫，一起維護城市安全與健康。