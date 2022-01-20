搶攻800億黑金商機！家樂福超市量販打造咖啡品牌INLOVE Cafe，試賣期間已賣破五萬杯，目前於全台265家超市量販銷售，預計今（2022）全面銷售家樂福的樂福咖啡，有別全聯、超商業等現煮咖啡，家樂福的咖啡豆以雨林認證、強調有機為優勢。

家樂福指出，歷時六個月，以「永續」作為核心，全面使用100%雨林咖啡豆、無添加烘焙及台灣在地小麥吐司，在結合各店面的客休區域環境，打造INLOVE Cafe品牌，且為推廣咖啡全新體驗，將敦北及華齡超市打造為「貓爪抓元氣咖啡廳」及「永續雨林躲貓貓」兩大主題，提供賣場咖啡新體驗。

家樂福力聘國際咖啡質量鑑定學會（CQI）認證的咖啡杯測鑑定師陳柏翰率領團隊，呈現以永續為核心的「森活系」咖啡，包含量販首創杯測師監製高質感咖啡、100%使用雨林咖啡豆、無添加及在地原料烘焙製品、店內咖啡休憩區等四大價值，期消費者在忙碌時，不僅喝一杯咖啡，且是永續咖啡，家樂福強調，使用雨林豆價格高出一般豆子10%，但仍堅持提供平價的奢華享受。

在推出咖啡新品牌前，家樂福亦在去年雙11連假進行測試，銷售期間創下單店銷量超過千杯、全台破五萬杯等，目前家樂福全台有265家門市販售咖啡，其中包含17家量販門市、248間超市，超過八成有販售咖啡，並預計於2022年在全台所有門市全面導入咖啡販售。

全新咖啡品牌也以國際環保組織「雨林聯盟(RA)」認證的咖啡豆，家樂福全通路預計於2022年3月前逐步全面更換為雨林豆，讓全台消費者一起每日喝咖啡愛地球。烘焙商品則以「台灣在地農作」、「無添加」兩大系列，其中去年底上市的雲林縣麥寮鄉「月光下友善農場」以台灣本土小麥製成除此之外家樂福烘焙產品有超過五成通過全球性組織A.A. （Anti Additive）無添加認證，月光下吐司首發限定於全台量販門市及25間超市限店販售，A.A.100%無添加烘焙品則可於全台家樂福直接購買。

家樂福2021年度開始進行大規模的超市店面改裝，將超市門店提升成為複合業態（如藥房等專櫃）及休憩區，超市賣場的刻意留白主要是透過量販經驗觀察到，民眾來賣場不只是購物，也是另一個休憩空間，也帶動咖啡業績成長三成。