大陸外交部發言人趙立堅今天（20）日主持例行記者會。有記者提問，據報導，台灣方面將會派賴清德出席宏都拉斯總統的就職典禮，報導還稱賴清德計劃過境美國並與美方進行接觸，並可能與赴宏都拉斯參加典禮的美國副總統哈里斯同台出席活動，請問中方對此有何評論？

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係准則，也是世界上絕大多數國家認同接受踐行的普遍共識。堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，大勢所趨，任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑，都必將遭到全體中國人民的反對。我們希望有關國家認清國際大勢，早日做出符合歷史潮流的決斷。

趙立堅指出，關於提到的台灣地區領導人在美國過境以及美台接觸問題，中方已經多次表明立場，中方一貫堅決反對美方或者其他與中國建交的國家安排這種過境，一貫反對美台進行任何形式的官方往來。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴肅對待中方立場和關切，不與台灣進行任何形式的官方接觸，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。