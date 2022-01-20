台中市府14日發文通知所有人須於7日內全數拆除完畢，今日拆除進度約80％，屆期未完成將依規強制拆除。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中二選區立委補選時，掀起漫天炮火的台中市南屯區817地號公共設施保留地違建案，選後市府繼續緊盯拆除進度，也為違建爭議築起防火牆，都市發展局20日表示，14日發文通知所有人須於7日內全數拆除完畢，今日拆除進度約80％，屆期未完成將依規強制拆除。

都發局表示，該案現由所有人自行拆除，由於拆除時間已逾1個月，考量春節將至，為避免造成公安問題，都發局先前已於1月14日發文通知所有人須於7日內全數拆除完畢。

市府說，經查今日拆除進度約80％，都發局將持續督促所有人自行拆除完畢，屆期未完成將依規強制拆除。

此外，外界關心的沙鹿山頂腳黃昏市場違建、沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局掌握進度待違規事實查核結果及限期改善狀況。

市府強調，違建處理依建築法有一定處理程序及規定，將秉持一貫立場依法行政，己興建完成的違章建築物如有公安之虞，按「台中市違建拆除優先順序原則」屬第三軌列管排拆案件將優先處理。