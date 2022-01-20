jpp-KY經寶精密(5284)正式宣布投資Banchak的子公司Winnonie大約20%的股權，加強宣告雙方的合作關係，Banchak目前是泰國第三大油品商(第一大為泰國石油PTT，第二大為PTG，第三大為Banchak)，Winnonie主要是電動機車租賃和換電站、充電樁等服務，客戶像是泰國的計程電動機車、外賣、貨運、物流、公司車等等。

jpp-KY經寶精密在2021年10月由轉投資的子公司Imotor聯合發表了第一台泰國國產製造的電動機車，而就在2022年1月20日，在泰國舉辦了IMotor投資winnonie的新聞發布會，進一步宣示了與泰國能源巨頭Banchak的緊密合作，在未來的減碳能源市場搶得先機。

I-Motor是經寶與泰國機車製造商Newsomthai(NST)合資成立的控股公司，主要負責電動機車製造及推廣，由經寶代工設計製造電動機車的換電站及充電樁，提供企業客戶整套的解決方案，配合泰國當地政府的能源發展政策，現階段以類公部門單位(例如郵局、宅配、貨運、租賃)等業者為主要銷售對象。

jpp-KY經寶精密此次投資對象Winnonie為泰國的能源巨頭Banchak所成立的子公司，主要經營項目為提供電動機車租賃及能源站的整合服務，主要客戶為泰國當地物流配送、計程機車、一般公司等用戶，在泰國已有相當市占率。

經寶精密2021年累計營收年成長7%，2021年前三季公告EPS 2.86元。