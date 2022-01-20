立委洪孟楷到三芝國小會勘，樓頂防水層被雜草破壞，降低防水功能，以至於發生漏水情形（洪孟楷辦公室提供／戴上容新北傳真）

三芝國小樓頂防水層破損，降低防水功能，以至於發生漏水情形（洪孟楷辦公室提供／戴上容新北傳真）

三芝國小天花板出現鏽蝕情形（洪孟楷辦公室提供／戴上容新北傳真）

三芝國小校舍老舊，樓頂防水隔熱層破損，大大降低防水功能，近年來陸續造成整排專科教室漏水，吊燈基座、燈蓋也都有鏽蝕問題，不時有「繡蝕屑」從天而降，安全問題令人擔憂，立委洪孟楷會勘爭取經費，教育局表示，國教署規畫設計費已核定，後續經費到位後，預計今年暑假前就可改善完成。

三芝國小校長李長烟表示，三芝國小人數約600人，校舍於2000年曾修繕過，然而經歷22年歷史，一棟專科教室大樓樓頂防水層老舊破損，一整排專科及音樂教室這1、2年來持續發生漏水情況，吊燈基座、燈蓋都有鏽蝕問題，不時還會有「繡蝕屑」掉下，令人擔憂。

李長烟說，經過專家檢視，發現樓頂防水層疑似被雜草破壞，大大將低了防水功能，因此整棟樓都有漏水問題，除了教室天畫板繡蝕問題外，多間廁所也因門板滲水、管線滲水封閉使用，每到下課時間廁所總是大排長龍，影響學童學習，師生們都相當困擾。

立委洪孟楷表示，趁著國會休會期間，他巡視北海岸各學校設備，他最關心孩子們的安全問題，著墨最多的莫過於最多學童使用的操場、教室，三芝國小問題嚴重威脅孩子安全急迫需要改善，他將在今年會期要求教育部盡快撥經費修繕，讓學生們有更舒適、安全的學習空間。

校方表示，防水隔熱工程已由國教署核定規畫設計費，預計於2月底前完成規畫送國教署審查，審查通過後，另由國教署核定後續工程款，共計約250萬元 ，工程預計暑假前完工；教育局補充，已接獲學校反映，浩蕩樓（專科大樓）北廁1至5樓廁所老舊須修繕事宜，校方近日會提送修繕計畫至教育局，後續將盡快安排會勘，並優先審視計畫協助學校改善。