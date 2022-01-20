國民黨主席朱立倫今天下午3點至基隆拜會議長蔡旺璉，受訪時有媒體提及，中廣董事長趙少康近日稱，自己最適合代表國民黨角逐2024總統大選，是否有危機感？朱回應，「祝福趙董」，現在只想幫助打贏2022選戰。

趙少康日前受邀參加國會青年體驗營，分享自己年輕投入政壇的想法，講座結束後，有學員問到2024年誰最適合代表國民黨參選總統？趙稱，「答案當然是我」，並強調，自己的學識、能力、操守、遠見、格局，能代表台灣人爭取台灣的最大利益。

朱立倫今天受訪時被問到，是否有危機感？他回應，「我不是候選人，是黨主席」，現階段目標是讓國民黨候選人在2022大選能選上，他提及，趙少康已多次表達對2024有意願，給予祝福及加油，現階段自己最大任務是讓大家團結，打贏2022選戰。

另外，新北市長侯友宜贊成18歲公民權，有綠營立委認為，侯想走自己的路。對此，朱立倫表示，18歲公民權是國民黨主張修憲的第一條，絕對不會讓民進黨以單一項目推動，希望做全面性修憲，包括18歲公民權、不在籍投票、動保權、氣候權。

朱立倫反批，民進黨怎麼不詳細回應環境氣候權，尤其是大家最擔心的2030，以及未來零排放目標，台灣怎麼因應？這些重要議題應該一起討論，民進黨不要想見縫插針。