香港女星謝芷蕙Cammi（現改為：謝熙婷）16歲跟陳冠希短暫交往半年，當時流出親密的舌吻照，女方還自爆第一次給陳冠希，艷照門事件鬧得頗大，謝熙婷的知名度也水漲船高。10年過去了，謝熙婷的臉部跟著時光進化，被部分網友毒舌狠批：「根本是P圖的塑膠公仔。」

謝熙婷從2010年進入演藝圈，著名的代表作除了跟陳冠希的情史，還有不斷變變變的外貌，據《東網》去年的報導，化名S先生的台灣男性曾爆料砸50多萬替謝熙婷慶生，連整容、隆乳的錢都幫忙出，因不滿女方花心決定手撕假面具；不過謝熙婷反駁，稱S先生是瘋狂追求者，將保留法律追訴權。

點開謝熙婷的IG，映入眼簾的是各種玩樂、美照，相當用心經營社群平台，吸引17.9萬粉絲追蹤；再仔細觀察，可以發現謝熙婷身上的衣物、包包和配件等幾乎都是名牌貨，臉蛋、身材也跟16歲差很大，簡直可以用「脫胎換骨」來形容。

粉絲看了接連盛讚：「好正」、「妳的腿真的殺死我了，好喜歡」、「超美的公主」，但照片傳到外界後，就被其餘不是粉絲的網友酸：「被AI換臉了？」、「修圖修那麼大就等於美？這個社會病了」、「鼻好直、好高、鼻孔又窄」不買單她的人造美。