手頭上有40萬元存款，要先買車還是買房？一名男網友提出疑問，表示自己目前騎機車通勤，考慮先買一台國產車，還完車貸後再存錢買房，但又擔心買車後會離買房的夢想更加遙遠，不少網友建議，與其思考要先買車還是買房，不如先學會投資比較實在。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，目前他25歲，平時都是騎機車通勤，好不容易存了40萬，打算先買台國產車代步，把車貸繳完後再存錢買房，不過他也擔心，買車後要再存到買房的頭期款會花很多時間，因此猶豫不決，「各位是先買車才買房，還是先買房才買車？」

不少網友紛紛提供意見，「一年開不到兩萬公里的，我一律不建議買車，車是耗材，不是資產」、「真的有需要用車的話再買車，畢竟車買下去就貶值了」、「當然要先買房，買車只會增加開銷」、「先買房阿，有車之後再買房還要買一個車位」、「車子是消耗品，但房子會漲，夠明白了吧」。

也有網友建議，與其思考要先買車還是買房，不如先學會投資比較實在，「先學會投資再決定吧」、「40萬拿去買股票吧」、「存股比較實在」、「留著投資，想辦法讓40萬變更多」、「什麼都別買，先投資自己，提高本業收入」、「買車後花費會更多，反而更難存錢，除非車子是用來賺錢工具，不然還是存下來比較好」。