吳姓街友看見電梯門打開時，伸出鹹豬手摸了OL臀部一把，女子嚇到跳開並怒瞪街友。（翻攝影片）

吳姓街友摸了OL臀部後，若無其事的走離電梯。（翻攝畫面）

「藍白拖」癡漢襲臀OL畫面曝光。

癡漢行徑畫面曝光！上月底北市捷運西門站，一名吳姓街友在手扶梯偷摸女子小腿外，又再捷運站月台內摸走6000元現金及2000元面額五倍券，不僅如此，在電梯內向面貌姣好OL再次伸出「鹹豬手」襲臀，萬華警方獲報，犯案男子都是同一人，不過被害女子未報案，警方依侵占遺失物罪嫌送辦。

據了解，一名女子上月底在捷運西門站，不慎將皮包遺忘在月台椅子上，回頭查看時，皮包內6000元現金及2000元面額五倍券遺失，警方調閱監視器發現，女子離去時，年約40歲吳姓街友將現金及五倍券拿走。進入電梯時，眼見面貌姣好白衣OL，默默的靠近，當電梯門打開時，突然伸出「鹹豬手」偷摸臀部，女子嚇到跳開怒瞪癡漢，吳姓街友卻若無其事跟著走出電梯。

女學生在社群貼文說自己在轉乘捷運時被吳姓街友摸小腿。（翻攝Dcard）

女學生在社群貼文說自己在轉乘捷運時被吳姓街友摸小腿。（翻攝Dcard）

吳男遭控，一名女學生上月底轉乘捷運時搭乘手扶梯，遭吳姓街友摸小腿，回頭發現男子全身髒兮兮、且穿著藍白拖，警見是同一人，且女學生已經在網路社群Dcard貼文，希望女子能出面報案，將癡漢繩之以法。

警方表示，根據監視器影像判斷吳男為萬華區居無定所街友，2日後在捷運西門站逮獲吳男到案，吳男承認一時貪念及衝動才犯案，已經把贓款拿去吃大餐、喝酒，旅館洗澡全數花盡，警訊後，依侵占罪嫌將吳姓街友函送萬華分局續辦。

警方統計捷運站車站內侵占遺失物案件數。（警方提供）

警方統計，去年在捷運系統內發生之侵占案件總計79件，約占捷運系統內刑案比例的29％，絕大多數都是因一時貪念、動心起意將拾得物品據為己有，呼籲如於捷運站內拾獲他人財物，應送交站務人員或警方公告招領，勿因小失大而觸犯法網，留下刑案紀錄而悔不當初。

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