春節9天連假將至，不少民眾開始規劃出遊及返鄉行程，疫情期間務必注意個人衛生管理、防護措施以降低傳染機率，更別忘了檢視旅平險及車險投保內容，針對春節旅遊，泰安產險推千萬保障旅行綜合險讓旅途增添保障。

泰安產險表示，不論旅遊天數長短、地點遠近，建議出遊前投保旅平險，針對途中可能發生的各項意外加強保障，如途中因意外事故導致受傷、遇上班機誤點、不小心將店家物品毀損、或是和毛小孩出遊因意外受傷所產生的醫療費用等，皆含在承保範圍。

以「泰安旅行綜合保險」國內套餐C為例(搭乘航班/自駕旅遊適用)，三天兩夜旅程，網路投保保費僅需307元，就享最高千萬元保障，出發前1小時即可投保，快速又便利。

此外，高公局初估過年前三天的車流量會是平常的1.5~2倍，泰安產險建議在駕駛前，先確認行車保險。以乙式車體險為例，無論是自撞、與他人車輛發生碰撞，或行駛於國道遇前車掉落物傷到車體，皆屬承保範圍，並建議再加保足額的第三人責任保險及超額責任險，最高2仟萬保障，讓行車更安心。

泰安產險春節不打烊，官網服務包含投保各類保險、查詢強制險(強制汽車責任保險電子式強制證)、全險種簡易理賠報案等項目，全程零接觸。亦可撥打客服專線0800-012-080，或透過LINE搜尋「泰安產物保險」，24小時一對一線上服務。

泰安產險表示，目前在官網現正推出「年初暖心季」活動，即日起透過網路投保且符合抽獎資格，月月抽夏普水波爐、按摩椅等萬元好禮。投保汽車保險額外再抽12吋SONY電子式行車記錄器；會員註冊及早鳥投保另享多項加碼活動。