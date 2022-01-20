春節即將來臨，警方加強春安重要節日安全維護工作，維護治安、強力打擊犯罪及交通疏導，讓民眾快快樂樂的過好年。爲感念員警辛勞，桃園大廟景福由主委簡征潭率領委員及監事等一行人，於20日至轄區景福派出所慰問並致贈慰問金，感謝執勤員警辛勞並感謝景福派出所長期協助維護桃園大廟景福宮的安全，及辦理活動遶境時的交通疏導與維護。

簡征潭代表景福宮致贈慰問金10萬元，由景福派出所所長吳政哲及桃園警友辦事處主任簡寶鋐等代表接受，桃園分局新任分局長黃富村見證並感謝景福宮長期對警政的支持，員警一定會戮力於轄區治安、交通、為民服務工作，以不負市民所託。另提醒民眾，年關將近，務必要注意財物安全，如果有大筆提領現款需求，可以聯絡警察護鈔，也提醒民眾如果有聚餐喝酒，切勿酒後駕車，大家平安過農曆新年。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障