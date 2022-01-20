中國外交部發言人趙立堅20日主持例行記者會。對於18日全球最大公關諮詢公司艾德曼發布2022年艾德曼信任晴雨表報告顯示，2021年中國民眾對政府信任度高達91％，同比上升9個百分點，蟬聯全球第一。在國家綜合信任指數方面，中國高達83％，同比增長11個百分點，位列全球首位。趙立堅指出，對此並不感到意外。

趙立堅表示，注意到了有關的報告，也注意到2017年2018年的艾德曼信任晴雨表顯示中國民眾對政府的信任度在受訪國中是最高的。今年中國民眾對政府信任度為10年來最高。我們已經多次介紹哈佛大學甘迺迪學院連續10年在中國開展的民調，結果顯示，中國民眾對政府滿意度年年都保持在90％以上。這同艾德曼信任晴雨表有關民調資料相吻合，作為一名中國公民和公務人員，對此並不感到意外。

趙立堅指出，中國民眾對政府信任度之所以年年穩居榜首，是因為這分信任源於中共和中國政府的擔當作為。堅持人民至上，堅持一切為了人民，一切依靠人民，堅持為人民執政，靠人民執政，堅持發展為了人民，發展依靠人民，發展成果由人民共用。同時也清醒地認識到，中國在前進的道路上仍然存在各種風險挑戰，必須要居安思危。

他還注意到，艾德曼執行長表示，中國成功控制住了疫情，為本國民眾樹立了對政府的信心。不僅如此，中國還積極幫助全世界其他國家抗疫，同樣增加了各國人民對本國政府的信心。

趙立堅強調，中國不僅以實際行動打造了防控疫情的樣板，而且一直通過加強國際合作樹立團結抗疫的標竿。中方將繼續站在守護全人類生命健康的高度，為全世界最終戰勝疫情貢獻中國力量，推動構建人類衛生健康共同體。