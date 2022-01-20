新北市長侯友宜今（20日）受邀至東森購物台行銷產地直送最新鮮的貢寮鮑。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（20日）受邀至東森購物台行銷產地直送最新鮮的貢寮鮑。（葉書宏攝）

新北貢寮鮑在家吃得到！新北市長侯友宜今（20日）受邀至東森購物台行銷產地直送最新鮮的貢寮鮑，他表示，新北的貢寮鮑是吃龍鬚菜長大、無藥物殘留且養殖環境乾淨、水源流動，吃起來味道鮮美、營養價值豐富，邀請民眾一同品嚐，力挺在地漁民。

為讓民眾方便烹調又吃得安心，侯市長表示，每一顆鮑魚都有產銷履歷，品質保證。貢寮鮑已經過清洗、吐沙，將冷凍直送到家，民眾可以選擇簡易乾煎、煮湯，快速上桌，相當方便又美味。

侯友宜分享，曾親至養殖地以營養的龍鬚菜餵養貢寮鮑，新北的養殖環境在潮間帶，經過海水不斷沖刷，讓貢寮鮑外殼光滑不留寄生物，肉質Q彈鮮美，吃起來超涮嘴。

新北市青漁蔡家源表示，遙想兒時，當年在爸爸的貢寮鮑養殖池，與家人一同品嚐貢寮鮑的美味記憶，至今仍念念不忘，所以完成學業後就毅然返鄉接手家裡的養殖事業，雖然一度因貢寮鮑發生疫病，轉行當水電工，所幸在新北市政府、貢寮區漁會和養殖戶們不懈的努力下，產業逐漸復甦，他也得已重返養殖行列，為了跟大家分享那一份感動，今日直播拍賣的是其自家生產的貢寮鮑，品質他敢拍胸脯保證，絕對鮮嫩又肥美，連內臟都能食用，千萬別錯過這一季節限定的極品海味。

新北市漁業處表示，貢寮鮑的盛產季節從每年11月到隔年的3月，此時的貢寮鮑肉質飽滿鮮甜正當季，希望民眾多多支持在地小農，一同來品嚐貢寮鮑這一美味海鮮。相關貢寮鮑產品購買資訊，可至「2021貢寮鮑」網站查詢。