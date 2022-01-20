中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健20日在大陸國家衛健委新聞發佈會上表示，大陸老年人口比例上升迅速，雖然目前仍處在人口紅利的機會期，但是這個機會窗口即將關閉，未來要把結構紅利轉為更長久的品質紅利，透過挖掘老年人口、女性人口，並把其中的老年紅利和性別紅利充分實現出來。

據澎湃新聞引述宋健說，人口紅利的確是近年特別熱的一個概念，從人口學的角度認為，人口紅利與人口年齡結構的變化密切相關，所以某種意義上可把人口紅利叫做「結構紅利」。而人口年齡結構可分為三塊，中間的一塊是勞動年齡人口，另外是少兒人口，還有老年人口。

宋健表示，在人口轉變過程中，一方面生育率下降使少兒人口的比例大幅度下降，同時老年人口比例原來還沒有那麼高，造成中間勞動年齡人口的占比特別高。這個局面他稱作為人口紅利的機會窗口期。而大陸在改革開放以來，充分抓住這個機會，也促進社會經濟的迅速發展。

但由於目前大陸出生人口下降，實際0到14歲少兒人口這塊比例還會繼續下降，同時老年人口比例上升迅速，即將讓過去的人口紅利機會窗口關閉。因此需要轉為挖掘老年红利和性別紅利。