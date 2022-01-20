國光生(4142)與俄羅斯最大醫藥出口商Petrovax合作，在俄國提出四價流感疫苗藥證申請，預計今年將可取得藥證，由國光供應流感疫苗原液，俄國調劑充填包裝後銷售；除了俄羅斯外，由於國光流感疫苗已獲清真認證，俄羅斯鄰近中亞各國均為穆斯林國家，國光流感疫苗進入中亞及東歐極具優勢。

國光生技表示，俄羅斯合作夥伴Petrovax為俄國最大民營醫藥品出口商，同時也是俄國前五大免疫生物製劑製造商，產品通路遍及全球十二個國家，尤其在俄羅斯及鄰近的中亞、東歐市場佈局完整。

國光去年九月與Petrovax簽約後，目前俄方已將小量試產的流感疫苗成品送俄羅斯法規單位申請藥證，若一切順利，可望今年取得四價流感疫苗藥證，今年冬天正式進入俄羅斯市場，這不但是國光不斷突破進入全新國際市場，同時也象徵國產流感疫苗品質達國際規格，獲國際肯定。

這也是國光生技繼流感疫苗原液量產出口日本後，再將流感疫苗原液代工業務深入歐洲，俄羅斯與其鄰近國家有超過二億人口，市場極大；另外，由於國光流感疫苗已獲清真認證，在中亞地區穆斯林人口高達八成以上，俄羅斯鄰國包括哈薩克、吉爾吉斯、土庫曼等均是穆斯林國家，國光流感疫苗已跨過市場門檻，接受度極高。

國光生技表示，十多年來堅持國際化路線，並取得歐盟(EMA)及美國FDA查廠等國際認證，在這次流感疫苗原液進軍俄羅斯的過程中，展現出國光獨有的價值和優勢，今年更將加速國際合作，不僅將擴大推動現有產品進軍國際市場，更將持續與國際結盟，提供客製化國際代工服務，以國際化和客製化的生產轉能，將國光的營運能量再向上提升。