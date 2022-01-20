債息攀升，科技股遭拋售，美股周三全面收跌。然中國人行下調基準抵押貸款利率，試圖減少房貸支出，大力推進中港股市止跌回升。
周四香港恆生指數升824.50點或3.42%，為24952.35點。國企股(H股)漲319.87點或3.79%，為8761.56點。交易所成交金額逾1500億港元，
科技指數升4.5%。阿里巴巴升5.8%，騰訊升6.6%，美團大漲11%。然而外電報導，美國正在調查阿里雲業務，是否會對美國國安造成風險，並可能禁止美國人使用阿里雲服務。
內房股和物業股集體大漲，融創中國漲15%，綠景中國漲17%，合景泰富漲13.6%，金科服務漲16%，碧桂園服務漲15.5%。
中國人行周四稍早宣布下調基準貸款利率，包括1年期和5年期的貸款市場報價利率(LPR)，1年期為連續第二個月下調，5年期為20個月來首次下調。希望能影響房屋抵押貸款的定價，也將影響企業和家庭貸款利率。
瑞聲跌12.6%，聯想跌3.6%，為少數下跌科技股。瑞聲去年淨利預計減少12%至16%；公司稱利益下滑主要是缺乏2020年的匯兌收益和政府補貼減少。
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