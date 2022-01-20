英特爾推動AI創新及人才，日前在台首度舉辦「2021 Intel DevCup×OpenVINO Toolkit」競賽，身為合作夥伴的工業電腦廠研揚(6579)對此提供邊緣運算研發工具包給2家參賽廠商，必提供專屬導師協助解決疑難雜症，協助台灣廠商展現AI實力與創意。

「2021 Intel DevCup×OpenVINO Toolkit」共有258隊參賽、超過800位開發者參與。活動集結40家產官學AI生態系夥伴共同參與，包括8家邊緣AI專門廠商及4家OpenVINO導師支援。參賽隊伍歷時146天的發想、開發、實作，分為概念組與實作組比賽。

參賽團隊運用英特爾OpenVINO跨平台AI推論開發工具，來進行發想及落實解決痛點。此次概念組共152隊參加，實作組有106隊，初選後有60隊概念組與20隊實作組進入決賽，最後選出19組得獎作品。

此次比賽的作品內容，涵蓋醫療與照護（22％）、製造業（19％）、智慧交通（14％）、安防與智慧城市（11％）、零售業（8％）及其他領域（26％）。研揚此次提供2套UP Xtreme i11 Edge Compute Enabling Kit，協助參賽的智合科技及歐尼克斯實境互動工作室2家廠商。

智合科技及歐尼克斯實境互動工作室分別進行「AI智能駕駛行為分析」與「智慧視覺手工具組缺件檢測系統」的AI應用研發，研揚同時提供專屬導師，協助在研發過程中幫忙解決疑難雜症。雖然最後並未脫穎而出，但亦同時進入決賽選拔行列中。

歐尼克斯實境互動工作室創辦人許哲豪表示，針對產品生產時的缺件問題，部分廠商導入傳統「機器視覺」進行檢測，但因金屬表面會反光或吸光，導致誤判情況發生，對此以人工智慧深度學習模型來協助辨識，降低生產時的缺件率。

許哲豪表示，透過使用研揚UP Xtreme i11 Edge Compute Enabling Kit邊緣運算研發工具包來進行AI應用開發，整體效能較前一代IC提升達六倍多，值得繼續研究及推廣。

智合科技陳建宏則表示，此次開發應用是透過車前影像及駕駛畫面，進行即時影像分析，當發生異常事件時，即進行告警，並進行事件錄影。管理者也可以隨時檢視行車狀態，或是駕駛者的狀態，如果有任何異常行為，也可以馬上示警。

陳建宏表示，此次選用研揚UP Xtreme i11 Edge Enabling Kit邊緣運算研發工具包，來進行AI智能駕駛行為分析，不但效能奇佳，研揚導師可也隨時提供詢問及協助，讓團隊可以很快地完成想做的應用，非常有幫助。