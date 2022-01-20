「南投玩很大」加碼獎品轎車，將於燈會閉幕時抽出。（廖志晃攝）

南投燈會預告，小老虎上場表演。（廖志晃攝）

南投燈會彩繪公仔，20日亮相。（廖志晃攝）

南投燈會主燈「虎哩旺」，將於29日點燈。（廖志晃攝）

2022南投燈會以「投光．福喚山林」為主題，主燈模型「虎哩旺」20日亮相；縣長林明溱表示，燈會將29日點燈開幕，今年有「無人機煙火秀」等10大亮點，更加碼「南投玩很大」活動獎品1輛轎車，將於燈會閉幕時抽出大獎。

林明溱表示，農曆生肖虎年將至，南投燈會主燈「虎哩旺」，以Q版老虎造型並裝設可轉動風車，營造「福虎生風」之姿，象徵轉動福氣，為民眾帶來好運；副燈邀請知名藝術家王松冠，打造「鯉躍龍門」，另外還有藝術燈區與燈光秀的創新燈區、由南投縣國中學生繪製的130隻招財虎彩繪公仔區。

新春特別表演節目，邀請朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝團、台北愛樂交響樂團及雲火火舞團等團隊演出；今年以交響樂組曲結合無人機與煙火，水陸空多域共演的無人機煙火秀，南投縣優質咖啡與茶葉展售的「品味南投展」，貓羅溪流域還有花海及SUP立槳體驗。

林明溱表示，配合五倍券發放，縣府推出「南投玩很大」活動，消費發票登錄金額已超過5億元，因此獎品再加碼，將於燈會閉幕時抽出1輛TOYOTA VIOS汽車；春節期間各鄉鎮百花齊放，遊客可到信義鄉、杉林溪賞花，前往東埔、埔里與北港溪溫泉區泡湯；另外，1月26日竹山鎮瑞龍瀑布風景區重新開園；農曆春節前，國姓鄉橋聳雲天綠雕園區開幕，歡迎大家到南投旅遊、逛燈會。

因應防疫規定，南投燈會燈區將統一出入口管制，並且落實實名制登記、量體溫及手部消毒等防疫措施。