台南鹽水岸內糖廠春節限定開放，每日限量2000個名額。（張毓翎攝）

台南鹽水岸內糖廠春節限定開放，每日限量2000個名額。（張毓翎攝）

電視劇《斯卡羅》拍攝片場之一台南鹽水岸內糖廠影視基地，劇組殺青後，園內仍保留劇中漢人市街等場景，去年曾開放預約參觀，場場人數額滿，許多民眾想來卻錯失良機，備感惋惜。今年春節初二到初六，台南市政府決定再度開放民眾參觀，每日限量2000個名額，分成上、下2場，各提供800個線上預約、200個現場報名。

南市府與中央合作，將閒置多年的糖廠土地及建物活化再利用，打造台灣歷史時代劇拍片所需場景，逐步建置完善硬體空間，岸內糖廠影視基地占地約10公頃，分成3期進行開發，基地1期工程已在去年底完工，包含「清代漢人市街」、部分「日據時期榮町」場景、糖廠舊倉庫及辦公樓修復工程，後續2、3期預計2024年完成。

南市府文化局長葉澤山表示，影視基地中陳設的清代漢人聚落，讓人宛如置身在百年前的台灣府城，去年做局部開放，民眾來參訪完給予很多肯定，基地不僅對影視產業的助益，或在地觀光的挹注，都展現一定的成效，不少網友寄信到市長信箱，敲碗詢問何時重新開放，在市長黃偉哲指示下，同仁開始著手規畫基地在年節一系列活動。

葉澤山提到，這次以「復刻府城微旅行」為主題，讓民眾重返150年前的府城來過年，整天活動除了場景特別布置外，也會有傳統市集，攤商穿著早期的服裝，在巷弄內來回穿梭，販賣傳統、很有古味的物品，民眾也能承租服裝，更融入街道場景之中，相信透過這種體驗方式，讓來訪的民眾，過一個不一樣的年，即日起開放線上預約，民眾記得去搶票。